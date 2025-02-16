Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını Kemerburgaz'da tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını Kemerburgaz'da tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

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Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Rize’ye hareket edecek.