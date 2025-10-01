Galatasaray sahasındaki yenilmezliği 28 maça çıkardı
Galatasaray, Liverpool maçıyla resmi maçlarda sahasındaki yenilmezlik serisini 28 yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaştı. Müsabakadan 1-0’lık skorla galip ayrılan sarı-kırmızılılar, evinde yenilmezliğine devam etti. RAMS Park’taki son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre takımı Young Boys’a kaybeden Cimbom, daha sonra iç sahada yaptığı 28 maçta mağlup olmadı.
Aslan bu süreçte Süper Lig’de 20, UEFA Avrupa Ligi’nde 5 ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 1 olmak üzere yaptığı 28 resmi karşılaşmada 21 galibiyet, 7 beraberlik aldı.