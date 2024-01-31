Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, geniş alanda pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray yarın saat 12.00’de yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.