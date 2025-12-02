Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.