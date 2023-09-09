Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.