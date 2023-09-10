Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
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sina pırlanta
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sina pırlanta
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk idaresinde Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

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Sarı-kırmızılılar, 1 günlük iznin ardından 12 Eylül Salı günü saat 11.00’de yapacağı idmanla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.