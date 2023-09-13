Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.
Antrenman öncesinde 23 yaşına giren Sacha Boey’in doğum günü kutlandı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı çalışmayla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.