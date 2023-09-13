Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Antrenman öncesinde 23 yaşına giren Sacha Boey’in doğum günü kutlandı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı çalışmayla Samsunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.