Galatasaray - Samsunspor maçını 43 bin 413 seyirci izledi

Galatasaray ile Samsunspor arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşmayı toplam 43 bin 413 seyirci takip etti.

Galatasaray - Samsunspor maçını 43 bin 413 seyirci izledi
Editör
EditörEditör
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Galatasaray ile Samsunspor arasında RAMS Park’ta oynanan karşılaşmayı toplam 43 bin 413 seyirci takip etti.

Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Samsunspor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, karşılaşmadan 4-2’lik skorla galip ayrılarak puanını 10’a çıkardı. İç saha maçlarında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızılı taraftarlar, Samsun karşısında da tribünleri doldurdu. RAMS Park’ta oynanan müsabakayı toplam 43 bin 413 seyirci izledi.

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Galatasaray taraftarı, maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek oldu.