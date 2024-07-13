Galatasaray, savunma ve hücum çalıştı

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, savunma ve hücum çalıştı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’nın Geinberg bölgesinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışması ile savunma ve hücum çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

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Galatasaray, yarın saat 10.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.