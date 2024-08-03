Galatasaray sezona yenilgiyle başladı

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa mücadelesinde Beşiktaş’a 5-0 mağlup oldu.

Turkcell Süper Kupa’da Galatasaray ile Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Maçın ilk saniyelerinde Victor Nelsson’un hatasında Ciro Immobile’nin golüyle geriye düşen sarı-kırmızılılar ilk yarıyı 1-0 geride kapadı. İkinci yarıda Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, hücum hattını değiştirerek başladı. Kerem Aktürkoğlu ve Dries Mertens’in yerine Barış Alper Yılmaz ve Michy Batshuayi’yi oyuna alsa da siyah-beyazlılar 53. dakikada Jonas Svenssonun golüyle farkı 2’ye çıkardı.

Kalan dakikalarda Okan Buruk daha çok risk aldı ve hücum hattına Kerem Demirbay, Yunus Akgün ile Wilfried Zaha’yı dahil etti, Lucas Torreira ile Berkan Kutlu’yu da kenara aldı. Müsabakanın 82. dakikasında Abdülkerim Bardakcı’nın ceza sahası içinde Gedson Fernandes’e yaptığı hareket sonrasında kazanılan penaltıyı Ciro Immobile gole çevirdi ve durum 3-0 oldu. Uzatma dakikalarında sarı-kırmızılılar, Rafa Silva ve Mustafa Hekimoğlu’nun gollerine de engel olamadı ve sezona 5-0’lık yenilgi ile başladı.