Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında Sivasspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, bire bir çalışmanın ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.