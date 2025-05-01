Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı ve iki grup halinde 10’a 2 pas ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman hücum çalışmasıyla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Galatasaray yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.