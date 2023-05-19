Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs
19 mayıs

Galatasaray, yarın saat 19.00’da NEF Stadyumu’nda Sivasspor’u konuk edecek.