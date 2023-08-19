Galatasaray son 8 lig maçını kaybetmedi

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de geçtiğimiz sezon ve bu sezon ile birlikte oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 galip ayrıldı ve ligdeki serisine devam etti. Aslan geçtiğimiz sezon ve bu sezon oynadığı son 8 karşılaşmada yenilmedi. Cimbom geçen sezonun son 6 haftasını galibiyetle kapatmıştı. Galatasaray bu sezon da geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.