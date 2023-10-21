Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek ve beraberindeki heyet, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Anıtkabir’i ziyaret etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Galatasaray Spor Kulübü, Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyarete Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, eski yöneticiler, kongre üyeleri, amatör branştaki sporcular ve çok sayıda taraftar katıldı. Aslanlı Yol’dan yürüyerek Atatürk’ün mozolesine gelen Sarı-kırmızılı heyet, Dursun Özbek’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulundu. Hatıra fotoğrafı çekiminin ardından Misak-ı Milli Kulesi’ne geçen Dursun Özbek, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Başkan Özbek, deftere şu notları kaydetti:

“Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu yüce Atatürk, En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yaşını coşkuyla kutlarken; bu yıl 118’inci yaşına giren Galatasaray Spor Kulübü’nün yöneticileri, sporcuları ve çalışanları olarak huzurunuzdayız. Kurucumuz Ali Sami Bey’in Türk olmayan takımları yenmek maksadından doğan, Galatasaray Lisemizin müdürlüğünü de yapmış Tevfik Fikret’in "Fikri hür, vicdanı hür" düşünceleriyle beslenen ve sizin muasır medeniyetler seviyesi istikametinizle büyüyen Galatasaray Spor Kulübü’nün her azası ve gönül verenleri; Cumhuriyet’in ilk asrının sonunda, koyduğunuz hedeflerden bir adım bile sapmadan ilerlemektedir. Rahat uyuyunuz; Türk Milleti emanetinizin savunucusu, Galatasaray ise eğitimde, sporda ve yaşam sahasında Türkiye Cumhuriyeti’nin medar-ı iftiharı olmayı sürdürecektir. Cumhuriyetin 100’ü Galatasaray, Ata’sına, varlık gösterdiği her alanda layık olmaya devam edecektir.”