Galatasaray Spor Kulübü'nün 118. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri başladı

Galatasaray Spor Kulübü’nün 118. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri, kulübün kurucusu Ali Sami Yen’in Feriköy’deki mezarının ziyaret edilmesiyle başladı.

Galatasaray Spor Kulübü’nün Ali Sami Yen Bey ve arkadaşları tarafından kuruluşunun 118. yıl dönümü etkinleri başladı. Etkinlikler kapsamında ilk olarak Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu Ali Sami Yen’in, Feriköy’deki mezarına ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Divan Başkanı Aykutalp Derkan, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak ve sporcular katıldı.

Ziyarette basın mensuplarına konuşan Dursun Özbek, "Ali Sami Yen ağabey 118 yıl önce bu güzide kulübü Galatasaray Lisesi’nde kurdu. O ve arkadaşları, kulübün kuruluşuyla beraber bir misyon yükledi. Bu misyonun yabancı takımları yenmek için kurulan bir kulüp olduğunu ifade etti. Bundan sonra gelen yönetenler, Galatasaray’ı yüceltmek için bu misyona hep sadık kaldılar. Bugün Türkiye’de yurt dışında yabancılarla yapılan mücadelede en başarılı takım Galatasaray. Benim başkanlığımda yönetim kurulu arkadaşlarımla bu misyona sahip çıkıyoruz. Yabancı takımları yenmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Geçen hafta yaşadığımız zafer bunun nişanesidir. Bütün camiama, taraftarlarıma teşekkür ediyorum. Bize verdikleri destekle bu zaferlere ulaşıyoruz. Bundan sonra da Galatasaray bayrağını en yüksek seviyeye çıkartacak ve bizden sonra gelenler de aynı misyonun takipçisi olacak. Ali Sami Yen ağabeyi kabrinde ziyaret ettik, ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun. Galatasaray’ın bundan sonraki zaferlerini kutlamak üzere buradan bütün Galatasaraylılara selam gönderiyorum. Türkiye’ye sporu, özellikle olimpik sporları getiren kulüp, Galatasaray’dır. Ali Sami Yen ağabey olimpik sporların yerleşmesi, gelişmesi için elinden gelen her şeyi yaptı arkadaşlarıyla beraber. Sporun her dalın hizmet vermiş biri. Kendisi büyük bir spor adamıydı. Galatasaray Lisesi’nden doğmuş olması bize de gurur veriyor. Onun izindeyiz" ifadelerini kullandı.

Çok önemli bir gün olduğunu dile getiren İnan Kıraç ise, "Galatasaray camiasının tümü için önemli bir gün. Bugün Galatasaray’ın geldiği hedefin, geldiği büyüklüğünü düşündüğünüz vakit Türkiye’ye ve Türk insanına büyük hizmet ettiğini görüyoruz. Bu nedenle kurucumuza Allah rahmet eylesin, bütün ölenlerimizin ruhu şad olsun ve Galatasaray 118 sene daha yaşasın" şeklinde konuştu.

Daha sonra aynı mezarlıkta bulunan Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba’nın kabri de ziyaret edildi.