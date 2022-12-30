Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur: 'Biz herkes için adalet istiyoruz. Dünkü ve tüm VAR kayıtları açığa çıkarılsın. Bu pozisyonun neden iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz.'

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur: Biz herkes için adalet istiyoruz. Dünkü ve tüm VAR kayıtları açığa çıkarılsın. Bu pozisyonun neden iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz.

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur: 'Biz herkes için adalet istiyoruz. Dünkü ve tüm VAR kayıtları açığa çıkarılsın. Bu pozisyonun neden iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz.'
Editör
EditörEditör
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Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur: "Biz herkes için adalet istiyoruz. Dünkü ve tüm VAR kayıtları açığa çıkarılsın. Bu pozisyonun neden iptal edildiğinin açıklanmasını bekliyoruz."