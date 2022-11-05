Galatasaray stada geldi

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, stada geldi.

Galatasaray stada geldi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak olan Galatasaray, stada geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu’nda derbide Beşiktaş ile mücadele edecek. Bu maç öncesinde son çalışmalarını Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştiren sarı-kırmızılar dün kampa girmişti. Hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray’da futbolcular ile teknik ekibi taşıyan otobüs, müsabakanın oynayacağı stadyuma ulaştı.

Galatasaray stada geldi
Galatasaray stada geldi