Galatasaray stadyuma ulaştı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile sahasında oynayacağı karşılaşma için stadyuma ulaştı.

Yusuf Eker
Yusuf Eker
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray evinde Trabzonspor ile mücadele edecek. Bu önemli müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nden çıkış yaptı ve müsabakanın oynanacağı RAMS Park’a geldi. Sarı-kırmızılı kafilenin stadyuma girişinde taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

