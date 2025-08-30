Galatasaray, Süper Lig'de 4'te 4 yaptı

Galatasaray, Çaykur Rizespor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de oynadığı 4. maçını da kazanarak 4'te 4 yaptı.

Yusuf Eker
Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Galatasaray, evinde Çaykur Rizespor ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, 90 dakika sonunda sahadan 3-1’lik skorla galip ayrıldı. Aslan, böylece ligde oynadığı 4. maçını da kazandı ve puanını 12’ye yükseltti.

Cimbom, ligde bu sezon oynadığı Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Kayserispor karşılaşmalarından da galip ayrıldı.