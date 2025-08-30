Galatasaray, Süper Lig'de 4000. golü geçti
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Çaykur Rizespor'u yenen Galatasaray, ligde 4 bin gol barajını aştı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizsepor’u 3-1’lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, maçın 20. dakikasında Davinson Sanchez’in kaydettiği golle birlikte Süper Lig’de 4000. golüne ulaştı.
Galatasaray’ın lig tarihindeki ilk golünü, 21 Şubat 1959 tarihinde deplasmanda oynanan Ankara Demirspor maçında takımın efsane isimi Metin Oktay attı.
Sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde rakip filelere göndermeyi başardığı 1000. gol, 20 Mayıs 1979 tarihinde Samsunspor ile oynanan maçta Turgay İnan’ın ayağından geldi.
Galatasaray’ın ligde kaydettiği 2000. gol, 22 Kasım 1996 tarihinde oynanan Zeytinburnuspor müsabakasında Hakan Ünsal tarafından atıldı.
Sarı-kırmızılıların Süper Lig’de attığı 3000. gol ise 2 Ekim 2011 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü mücadelesinde Jan Rajnoch’un kendi kalesine attığı gol oldu.