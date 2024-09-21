Galatasaray, Süper Lig'de 6'da 6 yaptı

Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Trendyol Süper Lig'de 6'da 6 yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'de 6'da 6 yaptı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, Fenerbahçe derbisiyle Trendyol Süper Lig’de 6’da 6 yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Galatasaray, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldiği Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde oynadığı 6. maçından da galip ayrıldı ve yenilmezliğine devam devam etti.

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Cimbom, bu sezon Süper Lig’de sırasıyla Hatayspor, Konyaspor, Adana Demirspor Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe müsabakalarında kazanan taraf oldu.

Galatasaray, Süper Lig’de gelecek hafta Kasımpaşa’yı ağırlayacak.