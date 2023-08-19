Galatasaray, Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 18 maça çıkardı
Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'de evindeki yenilmezliğini 18 maça çıkardı.
Galatasaray, Trabzonspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’de evindeki yenilmezliğini 18 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Trabzonspor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte ligde sahasındaki yenilmezliğini sürdürdü ve 18 maça çıkardı. Cimbom evindeki son yenilgisini geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor’a karşı aldı. Cimbom, geride kalan 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.