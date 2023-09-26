Galatasaray Süper Lig'de son 5 maçını kazandı

Galatasaray, İstanbulspor galibiyetle Trendyol Süper Lig’de oynadığı son 5 maçtan 3 puanla ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray konuk olduğu İstanbulspor’u 1-0’lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Süper Lig’deki son 5 maçını kazanmış oldu. Bu sezon ligin ilk haftasında Kayserispor ile berabere kalan Cimbom daha sonra sırasıyla oynadığı Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir ve İstanbulspor’u mağlup etmeyi başardı.