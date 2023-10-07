Galatasaray, Süper Lig'deki galibiyet serisini 7'ye çıkardı

Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig'deki galibiyet serisini 7'ye çıkardı.

Galatasaray, Süper Lig'deki galibiyet serisini 7'ye çıkardı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, Antalyaspor galibiyetiyle Trendyol Süper Lig’deki galibiyet serisini 7’ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla ligde galibiyet serisine devam ederken, puanını da 22’ye çıkardı. Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan Aslan daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarından 3 puanla ayrıldı.

Galatasaray, ligin 9. haftasında evinde Beşiktaş ile karşılaşacak.