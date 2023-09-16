Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezliğini 10 maça çıkardı
Galatasaray, Samsunspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Galatasaray, Samsunspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig’deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray sahasında karşılaştığı Samsunspor’u 4-2’lik skorla mağlup etti ve yenilmezliğini sürdürdü. Süper Lig’de son yenilgisini geçtiğimiz sezon Beşiktaş deplasmanında yaşayan sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından oynadığı 10 mücadelede rakiplerine sadece 1 maçta puan kaybetti. Cimbom geride kalan mücadelelerde 9 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı.