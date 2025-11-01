Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı

Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, müsabakada 0-0 berabere kalırken, ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü. Süper Lig’de son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda kaybeden Cimbom, bu derbinin ardından ligde çıktığı 19 mücadelenin 17’sinden galip ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan, gelecek hafta ligde Kocaelispor’a konuk olacak.

