Galatasaray, Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 19 maça çıkardı
Galatasaray, Trabzonspor maçıyla birlikte Trendyol Süper Lig'deki yenilmezliğini 19 maça çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, müsabakada 0-0 berabere kalırken, ligdeki yenilmezliğini de sürdürdü. Süper Lig’de son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda kaybeden Cimbom, bu derbinin ardından ligde çıktığı 19 mücadelenin 17’sinden galip ayrılırken, 2 kez de berabere kaldı. Aslan, gelecek hafta ligde Kocaelispor’a konuk olacak.