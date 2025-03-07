Galatasaray taraftar grubunun iftar yemeği büyük ilgi gördü

Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Belediye Başkan Yardımcısı Fatih San, Galatasaray taraftar grubu tarafından organize edilen iftar yemeğine katıldı.

Söğüt Galatasaray taraftar grubu tarafından organize edilen iftar yemeği, topluluğun birlik ve beraberliğini pekiştiren anlamlı bir etkinlik olarak büyük ilgi gördü. Başkan Durgut, iftar yemeğinde yaptığı konuşmada; "Bugün burada bir araya gelmemiz, topluluk olarak ne kadar güçlü ve birbirimize bağlı olduğumuzu gösteriyor. Misafirperverlikleri için Galatasaray taraftar grubuna teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İftar yemeğine katılanlar, Galatasaray Taraftar Grubu’na gösterdikleri misafirperverlik için teşekkür etti ve Ramazan’ın manevi havasını hep birlikte yaşamanın mutluluğunu paylaştı.