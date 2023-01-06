Galatasaray taraftarı, dijital dünyada rekor kırdı

Galatasaray, dünyanın en büyük taraftar etkileşim ve ödüllendirme uygulaması Socios.com’da 100 bin kullanıcı tarafından favori takımı seçilerek bu sayıya ulaşan dünyadaki ilk kulüp oldu. $GAL Fan Token sahibi taraftarlar, Socios.com uygulamasında dünya devlerini de geride bıraktı.

İçlerinde FC Barcelona, Atletico de Madrid, Paris Saint-Germain, AC Milan, Inter, Juventus, Manchester City ve Arsenal gibi kulüpler de bulunan 170’in üzerinde spor takımının yer aldığı Socios.com uygulamasında Galatasaray taraftarları fark yaptı. 2019 yılında Socios.com ailesine katılarak Fan Token çıkaran ilk Türk takımı olan Galatasaray, $GAL Fan Token sahiplerine bugüne kadar birçok eşsiz deneyim ve ödüllerin kapılarını açtı. Sadece Türkiye içinde değil, 70’den fazla ülkede sarı-kırmızılı kulübe desteklerini gösteren $GAL Fan Token sahibi taraftarlar bugüne kadar Dries Mertens’in forma numarası, Fernando Muslera’nın kullanacağı eldiveni, Galatasaray Erkek Basketbol Takımı’nın forma dizaynı, ilk 11’in sahaya çıkış şarkısı gibi birçok farklı oylamada söz hakkı sahibi oldu.

1.8 milyondan fazla sporseverin yer aldığı Socios.com uygulaması içerisinde $GAL Fan Token sahipleri sadece takımları adına karar vermedi, birbirinden değerli ödüller ve unutulmaz deneyimlerin de sahibi oldular. UEFA Kupası’nın yıl dönümünde efsanelerle tanıştı. Galatasaray’ın iç saha maçlarında VIP biletler ve locada maç izleme hakkı elde etti. Socios.com’un sloganıyla ’Taraftardan Fazlası Ol’dular.

Mertens’in forma numarası 76 farklı ülkeden oylanmıştı

Socios.com ile Galatasaray, Belçikalı futbolcu Dries Mertens’in forma numarasını taraftarlara seçtirmişti. Socios.com uygulamasını indirerek $GAL Fan Token alan taraftarlar uygulama üzerinden yapılan ve bugüne kadar en fazla etkileşim alan oylama ile Belçikalı futbolcunun forma numarasını belirlemişti. Türkiye dışında 75 farklı ülkeden Galatasaray’ın Resmi Fan Token’ı $GAL Fan Token sahibi futbolseverler, 10, 16 ve 21 forma numaraları arasından 10 numarayı tercih etmiş, 24 saat süren oylamaya binlerce taraftar katılmıştı.