Galatasaray taraftarı, Dolmabahçe'de
Beşiktaş derbisinde tribünde yer alacak 1914 Galatasaray taraftarı, stada giriş yaptı.
Beşiktaş derbisinde tribünde yer alacak 1914 Galatasaray taraftarı, stada giriş yaptı.
Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı gereği 1914 sarı-kırmızılıları taraftarlar derbide yer alacak. Mete Caddesi’nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar daha sonra üst aramalarının ardından stada alınmaya başladı.