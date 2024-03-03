Galatasaray taraftarı, Dolmabahçe'de

Beşiktaş derbisinde tribünde yer alacak 1914 Galatasaray taraftarı, stada giriş yaptı.

Galatasaray taraftarı, Dolmabahçe'de
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Beşiktaş derbisinde tribünde yer alacak 1914 Galatasaray taraftarı, stada giriş yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Beşiktaş ile karşılaşacak. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu’nun kararı gereği 1914 sarı-kırmızılıları taraftarlar derbide yer alacak. Mete Caddesi’nde toplanan Galatasaraylı taraftarlar daha sonra üst aramalarının ardından stada alınmaya başladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb