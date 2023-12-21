Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisinde yer alacak

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbiye 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftarın alınmasına karar verildiğini açıkladı.

Galatasaray taraftarı, Fenerbahçe derbisinde yer alacak
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında pazar günü oynanacak derbiye 2 bin 79 sarı-kırmızılı taraftarın alınmasına karar verildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu, 24.12.2023 Pazar Günü saat 19.00’da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’nda oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar vermiştir. Deplasman takım seyircisi, maçın oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na toplu olarak giriş yapabilecektir" denildi.