Galatasaray taraftarından 'Welcome to hell' koreografisi

Galatasaray-Manchester United maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar özel bir koreografi gerçekleştirdi.

Galatasaray taraftarından 'Welcome to hell' koreografisi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray-Manchester United maçı öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar özel bir koreografi gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray ile Manchester United arasında RAMS Park’ta oynanan müsabaka öncesi sarı-kırmızılı taraftar özel koreografi yaptı. Taraftarlar kartonlarla 3 tribünü kapsayan bir koreografi gerçekleştirdi. Kartonlarda Kuzey tribününde ’Aslan’, Güney tribününde ise ’Şampiyonlar Ligi Kupası’ yer aldı. Doğu tribününde de kartonlarla İngilizce ’This is Sami Yen’ ve ’Welcome to hell’ yazıları yapıldı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman