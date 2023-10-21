Galatasaray taraftarından Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesinde Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi yaptı.

Galatasaray taraftarından Cumhuriyet'in 100. yılına özel koreografi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Galatasaray taraftarı, Beşiktaş derbisi öncesinde Cumhuriyet’in 100. yılına özel koreografi yaptı.

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, RAMS Park’ta karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar derbide özel bir koreografi gerçekleştirdi. Kuzey tribününde kartonlarla Türk bayrağı yapılırken, 3 boyutlu koreografide; Mustafa Kemal Atatürk, Metin Oktay, Bülent Korkmaz, Okan Buruk, Aziz Sancar, öğretmen, madenciler ve öğrencilerin resimleri yer aldı. Doğu tribününde ise kartonlarla ilk önce ’1923’ ve ’2023’ yazıldı. Daha sonra kartonların diğer tarafıyla ’İlelebet Cumhuriyet’ yazısı gösterildi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Ayrıca tribündeki pankartlarda Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz’ ve ’Türkiye Cumhuriyeti mesut, muvaffak ve muzaffer olacaktır’ sözleri yer aldı.