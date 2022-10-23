Galatasaray taraftarından Cumhuriyetin 100. yılına özel koreografi

Galatasaraylı taraftarlar, Alanyaspor maçında Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili 3 boyutlu koreografi yaptı.

Spor Toto Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor ile karşılaşıyor. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılı taraftarlar, Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili stadyumda iki bölümlü koreografi yaptı. İlk olarak kuzey tribününde Mustafa Kemal Atatürk’ün, ’Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz’ sözünün yer aldığı pankart gösterilirken, daha sonra kartonlardan Türkiye haritası yapıldı ve ortasına Türk bayrağı açıldı. Bu sırada doğu tribününde kartonlarla Galatasaray’ın hazırladığı Cumhuriyetin 100. yılı logosunun görseli yapıldı.

İkinci bölümünde de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün at üzerindeki görseli, Galatasaray Lisesi’nin kapısında önünde yer alan asker öğrencilerin görseli ve ’Cumhuriyeti Biz Böyle Kazandık’ pankartını tutan halkın görseli 3 boyutlu şekilde açıldı. Güney tribününde de Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafı açıldı.