Galatasaray taraftarından yönetime tepki

Galatasaraylı taraftarlar, Sivasspor maçında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

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  • 01.05.2022 22:29
  • Güncelleme: 01.05.2022 23:47
Galatasaray taraftarından yönetime tepki
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Galatasaraylı taraftarlar, Sivasspor maçında yönetim aleyhinde tezahüratlarda bulundu.

Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Sivasspor’a 3-2 kaybetti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, mücadelede Başkan Burak Elmas ve yönetim kurulu aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.

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Maç öncesinde de takım kadroları anons edilirken, Teknik Direktör Domenec Torrent de ıslıklandı. Taraftarlar ayrıca futbolculara oynadıkları oyundan dolayı tepki gösterildi.

İHA

SHA Editör
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