Galatasaray taraftarları Florya'da şampiyonluğu kutluyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da taraftarlar maç bitiminde Florya Metin Oktay Tesislerinde kutlama yapıyor.

Galatasaray taraftarları Florya'da şampiyonluğu kutluyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray’da taraftarlar maç bitiminde Florya Metin Oktay Tesislerinde kutlama yapıyor.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u 3-0 mağlup ederek sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğunu ilan etti. Taraftarlar maç bitimiyle Florya Metin Oktay Tesisleri’nin önüne gelerek kutlama yaptı.

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