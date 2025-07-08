Galatasaray, Taylan Antalyalı'ya veda etti

Galatasaray, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Bodrum FK’da geçiren Taylan Antalyalı’ya emeklerinden dolayı teşekkür ederek, kariyerinin devamında başarılar diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Taylan Antalyalı’ya teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!" ifadelerine yer verildi.

Sarı-kırmızılı formayla toplam 102 müsabakaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, 2 gol, 8 asistlik performans sergiledi.