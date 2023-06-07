- Haberler
- Spor
- Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk’un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.