Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk'un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
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EditörEditör
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sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk’un sözleşmesindeki opsiyonu kullandı ve 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirdi.