Galatasaray - Tottenham maçını Lawrence Visser yönetecek

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maçı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.

Galatasaray - Tottenham maçını Lawrence Visser yönetecek
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray’ın, UEFA Avrupa Ligi’nde Tottenham ile oynayacağı maçı Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te oynanacak mücadelede Belçika Futbol Federasyonu’ndan Lawrence Visser düdük çalacak. Visser’in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Simon Bourdeaud’hui olacak.

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Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Bram Van Driessche oturacak. Yardımcı VAR olarak da Jan Boterberg görev alacak.