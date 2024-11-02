Galatasaray, Tottenham maçının hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Tottenham maçının hazırlıklarına devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında İngiliz ekibi Tottenham ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

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Galatasaray 4 Kasım Pazartesi günü saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.