Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıkların tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıkların tamamladı
Editör
EditörEditör
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 21.45’te Trabzonspor’u konuk edecek.