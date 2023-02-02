Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı. Daha sonra antrenman iki grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale turnuvayla tamamlandı.
Galatasaray yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.