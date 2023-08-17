Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray Futbol Takımı, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.