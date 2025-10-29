Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dört takımlı turnuvayla sona erdi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.