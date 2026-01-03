Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Galatasaray, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00’te yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve daha sonra Gaziantep’e hareket edecek.