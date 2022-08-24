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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmayla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 4 takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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İHA
Editör

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