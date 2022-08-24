Haberler Spor Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. PAYLAŞ 24.08.2022 22:26 Güncelleme: 25.08.2022 00:16 EditörEditör TAKİP ET Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik ısınmayla başlayan idman, taktik çalışmayla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 4 takımlı turnuvayla sona erdi. Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.