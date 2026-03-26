Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.