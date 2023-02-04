Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında yarın saat 19.00’da NEF Stadyumu’nda Trabzonspor’u konuk edecek.

Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı