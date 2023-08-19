Galatasaray, Trabzonspor maçı için stada geldi
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, stada geldi.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, stada geldi.
Tredyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Trabzonspor ile mücadele edecek. Bu büyük maç öncesinde sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlamıştı. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanan Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, daha sonra tesislerden ayrıldı. Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüs de stada ulaştı.