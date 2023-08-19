Galatasaray, Trabzonspor maçı için stada geldi

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, stada geldi.

Galatasaray, Trabzonspor maçı için stada geldi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Trabzonspor ile evinde karşılaşacak olan Galatasaray, stada geldi.

Tredyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Trabzonspor ile mücadele edecek. Bu büyük maç öncesinde sarı-kırmızılılar, hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamlamıştı. Bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde toplanan Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip, daha sonra tesislerden ayrıldı. Sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüs de stada ulaştı.