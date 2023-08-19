Galatasaray - Trabzonspor maçını 46 bin 295 taraftar takip etti
Galatasaray ile Trabzonspor arasında Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı toplam 46 bin 295 taraftar izledi.
Galatasaray ile Trabzonspor arasında Rams Park’ta oynanan karşılaşmayı toplam 46 bin 295 taraftar izledi.
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u konuk etti. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar da deplasman tribününü doldurdu. Karşılaşmayı stadyumda toplam 46 bin 295 taraftar takip etti.