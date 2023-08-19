Galatasaray - Trabzonspor maçını 46 bin 295 taraftar takip etti

Galatasaray ile Trabzonspor arasında Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı toplam 46 bin 295 taraftar izledi.

Galatasaray - Trabzonspor maçını 46 bin 295 taraftar takip etti
Editör
EditörEditör
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Galatasaray ile Trabzonspor arasında Rams Park’ta oynanan karşılaşmayı toplam 46 bin 295 taraftar izledi.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u konuk etti. Bu önemli mücadelede sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Bordo-mavili taraftarlar da deplasman tribününü doldurdu. Karşılaşmayı stadyumda toplam 46 bin 295 taraftar takip etti.